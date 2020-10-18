Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 5.
Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
21. dakikada Hajradinovic'in soldan kullandığı serbest vuruşta savunmanın arkasına sarkan Aytaç, kayarak vurmak istedi ancak topu ıska geçti.
22. dakikada Karagümrük savunmasının hatalı pasında topla buluşan Alan Carius, ceza sahası dışından çok sert vurdu ancak kaleci Viviano gole izin vermedi. Dönen topu alan Tirpan'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
26. dakikada Lucas Biglia'nın soldan kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yükselen Roco'nun kafa vuruşu yandan auta gitti.
27. dakikada Sobiech'ın pasına hareketlenen Salibur, rakibinden sıyrılıp müsait pozisyondaki Ndiaye'ye çıkardı. Bu futbolcunun bekletmeden şutunda kaleci Ramazan topu ayağıyla kornere gönderdi.
28. dakikada Lucas Biglia'nın soldan kullandığı korner atışında ceza sahasında Zukanovic kafayı vurdu ancak top az farkla dışarı çıktı.
41. dakikada savunmanın arkasına sarkan Ndao, kale sahası içindeki Ndiaye'ye ortaladı. Ndiaye'nin kafa vuruşu üstten dışarı gitti.
43. dakikada Lichaj'ın pasıyla ceza sahasına giren Ndao, rakibinden sıyrılıp sağ çaprazdan şutunu çekti ancak top az farkla üstten dışarı çıktı.
45+1. dakikada ceza sahası sol çizgisinde topla buluşan Balkovec, kale sahası önündeki Sobiech'e ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda direğe çarpan top filelerle buluştu. 1-0
Stat: Ülker
Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Metin, Hakan Karabalcık
Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Ndiaye, Biglia, Ndao, Salibur, Erik Sabo, Sobiech
Yedekler: Aykut, Fatih Kuruçuk, Koray Altınay, Murat Sarıgül, Alparslan Erdem, Ramazan, Jimmy Durmaz, Aatif, Zeki, Mevlüt Erdinç
Teknik Direktör: Şenol Can
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Jeanvier, Haddadi, Aytaç Kara, Tirpan, Yusuf Erdoğan, Alan Lima, Hajradinovic, Koita
Yedekler: Ertuğrul, Evren Eren, Ahmet Oğuz, Brecka, Varga, Yasin Dülger, Gilbert Koomson, Anıl Koç, Sadiku, Armin Hodzic
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Gol: Sobiech (dk. 45+1) (Fatih Karagümrük)