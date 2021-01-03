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Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 16.

Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük, evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


46. dakikada Serkan Asan'ın sağ kanattan ceza sahasına içine yaptığı ortada Nwakaeme'nin kale önündeki vuruşu ağlarla buluştu. 0-1


58. dakikada savunmadan çıkarken kaptırılan topta Balovec pasını ceza sahası içi sol tarafında bulunan Ndiaye'ye aktardı. Bu futbolcunun terse yaptığı ortada Koray Altınay'ın sağ çaprazdan vuruşu yan ağlarda kaldı.


70. dakikada Jimmy Durmaz'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda içeriye yapılan ortada savunmanın uzaklaştırma istediği top ceza sahası içi sol çaprazda Balkovec'in önünde aldı. Bu oyuncunun orta şut karşımı yaptığı vuruş filelere gitti. 1-1


81. dakikada orta saha mücadelesinde Karagümrüklü oyunculardan seken topu önünde bulan Ekuban, içeriye kadar kat edip rakibini çalımlayarak çektiği şutla takımını öne geçiren golü attı. 1-2



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Ali Palabıyık, Cem Satman, Serkan Çimen


Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan, Roco, Fatih, Balkovec, Biglia (Vato Arveladze dk. 35), Koray, Ndiaye, Jimmy (Muhammed dk. 79), Alparslan (Mevlüt dk. 72), Sobiech


Yedekler: Aykut Özer, Murat, Aksel


Teknik Direktör: Şenol Can


Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Hosseini, Edgar Ie, Marlon, Flavio (Abdülkadir Ömür dk. 72), Nwakaeme, Lewis Baker, Abdulkadir Parmak, Ekuban (Kamil Ahmet dk. 90+1 ?) Djaniny (Afobe dk. 83 ?)


Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin, Campi, Pereira, Faruk Can, Safa, Yusuf


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Goller: Nwakaeme (dk. 46), Ekuban (dk. 81) (Trabzonspor), Balkovec (dk. 70) (Fatih Karagümrük)


Sarı kartlar: Hosseini, Abdulkadir Parmak, Marlon, Lewis Baker (Trabzonspor), Balkovec, Vato Arveladze (Fatih Karagümrük)

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