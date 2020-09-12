Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 1.
Süper Lig'in 1. hafta müsabakasında Fatih Karagümrük, sahasında Yeni Malayaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk devresi, Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada sol taraftan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Ramazan'ın ortasında top üst direğe çarparak kale çizgisi üzerine düştü. Zukanovic ise dönen topu tamamlayarak takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0
11. dakikada gelişen Malatyaspor atağında topu kapan Umut Bulut'un altıpas üzerinde çektiği şutta top yandan auta çıktı.
22. dakikada sol kanattan hızlanan Karim Hafez'in ortasında penaltı noktası üzerinde Adem Büyük tamamlamak istedi. Ancak top üstten auta çıktı.
37. dakikada Ramazan'ın kullandığı kornerde Mevlüt'ün ön direkte yaptığı kafa vuruşunu, kaleci Herrera son anda çeldi.
42. dakikada gelişen Malatyaspor atağında Adem Büyük'ün pasını çıkardığı Ahmed Ildız'in, topun gelişine yaptığı sert vuruş üstten auta çıktı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Abulkadir Bitigen, Mehmet Kısal, Mustafa Savranlar
Fatih Karagümrük: Aykut, Murat Sarıgül, Roco, Zukanovic, Alparslan Erdem, Ramazan Civelek, Alassane Ndao, Mevlüt Erdinç, Erik Sabo, Vato Arveladze, Artur Sobiech
Yedekler: Muzaffer, Viviano, Furkan Kara, Fatih Kuruçuk, Eric Lichaj, Darri, Aatif Chahechouhe, Efe Tatlı
Teknik Direktör: Şenol Can
Yeni Malatyaspor: Guido Herrera, Chebake, Ndayishimiye, Murat Akça, Karim Hafez, Acquah, Ahmed Ildiz, Adem Büyük, Fofana, Christian Cueva, Umut Bulut
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Mustafa Akbaş, Bülent Cevahir, Zuqui, Berk Yıldız, Erkan Kaş, Jetmir Topalli, Doğukan Enez
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Gol: Zukanovic (dk. 4) (Karagümrük)
Sarı Kartlar: Mevlüt, Murat Sarıgül, Sobiech (Karagümrük), Ahmed Ildiz (Yeni Malatyaspor)