Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 4.
Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Karagümrük'ün 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada Lucas Biglia'nın derinlemesine pasında defansın arkasına sarkan Pesic'in ceza sahası içinde kaleci Muric ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
21. dakikada soldan yapılan ortada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Tunay Torun'un bekletmeden pasında Pesic meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı. 2-0
36. dakikada Assombalonga'nın sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat Altan
Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Hedenstad, Luckassen, Zukanovic, Caner Erkin, Lucas Biglia, Bertolacci, Erhun Öztümer, Tunay Torun, Kerim Frei, Pesic
Yedekler: Yavuz Aygün, Ahmed Musa, Efe Tatlı, Münir Levent Mercan, Samed Onur, Serhat Ahmetoğlu, Balkovec, Salih Dursun, Burak Bekaroğlu, Karamoah
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Semih Güler, Tayyip Sanuç, Kaan Kanak, Stambouli, Lucas Castro, Vargas, Assombalonga, Younes Belhanda, Mario Balotelli
Yedekler: Ferhat Kaplan, Sinan Kurt, Ezeh, İzzet Çelik, Metehan Mimaroğlu, Tarık Çamdal, Yunus Akgün, Gökhan İnler, Deli, Rassoul
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Goller: Pesic (dk. 14, 21) (Fatih Karagümrük)