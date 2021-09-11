İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 4.

Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Karagümrük'ün 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


14. dakikada Lucas Biglia'nın derinlemesine pasında defansın arkasına sarkan Pesic'in ceza sahası içinde kaleci Muric ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


21. dakikada soldan yapılan ortada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Tunay Torun'un bekletmeden pasında Pesic meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı. 2-0


36. dakikada Assombalonga'nın sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



Stat: Atatürk Olimpiyat


Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat Altan


Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Hedenstad, Luckassen, Zukanovic, Caner Erkin, Lucas Biglia, Bertolacci, Erhun Öztümer, Tunay Torun, Kerim Frei, Pesic


Yedekler: Yavuz Aygün, Ahmed Musa, Efe Tatlı, Münir Levent Mercan, Samed Onur, Serhat Ahmetoğlu, Balkovec, Salih Dursun, Burak Bekaroğlu, Karamoah


Teknik Direktör: Francesco Farioli


Adana Demirspor: Muric, Svensson, Semih Güler, Tayyip Sanuç, Kaan Kanak, Stambouli, Lucas Castro, Vargas, Assombalonga, Younes Belhanda, Mario Balotelli


Yedekler: Ferhat Kaplan, Sinan Kurt, Ezeh, İzzet Çelik, Metehan Mimaroğlu, Tarık Çamdal, Yunus Akgün, Gökhan İnler, Deli, Rassoul


Teknik Direktör: Vincenzo Montella


Goller: Pesic (dk. 14, 21) (Fatih Karagümrük)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.