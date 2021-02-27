Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük, Alanyaspor'u ağırladı. Müsabaka Karagümrük'ün 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Bertolacci'nin pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Ndao'nun vuruşunda savunmaya çarpan top ağlarla buluştu. 1-0

63. dakikada Biglia'nın hatalı pasında ceza sahası içinde meşin yuvarlağı önünde bulan Mustafa'nın sert şutunda top filelere gitti. Ancak VAR kontrolü sonrası gol, faul gerekçesiyle iptal edildi.

74. dakikada Bertolacci'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruş sol kale direğinden oyun alanına döndü. Dönen topu ceza alanında alan Castro'nun şutu da aynı direkten oyun alanı içine geldi ve savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

83. dakikada Borini'nin pasında ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Mevlüt'ün şutu direğe çarpıp auta çıktı.

88. dakikada Campi'nin pasında orta sahada topu alan Borini'nin rakiplerini geçtikten sonra ceza sahasına girmeden çektiği sert şut filelere gitti. 2-0

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Volkan Bayarslan, Özgür Ertem, Bilal Gölen

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Castro (Jimmy Durmaz dk. 81 ?), Bertolacci, Ndao (Salibur dk. 90 ?), Borini (Lens dk. 90+4 ?), Sobiech (Mevlüt dk. 81 ?)

Yedekler: Aykut, Alparslan, Fatih, Aksel, Ademi, Emre Çolak

Teknik Direktör: Şenol Can

Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Tzavellas, Caulker (Fatih dk. 90+2 ?), Moubandje (Juanfran dk. 76), Umut (Kadzior dk. 60), Berkan, Salih, Efecan (Efkan dk. 76), Davidson (Bareiro dk. 60), Mustafa

Yedekler: Serkan, Alpay, Ceyhun, Hasan, Siopis

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Ndao (dk. 50), Borini (dk. 88) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Ndao, Bertolacci (Fatih Karagümrük), Davidson, Salih, Juanfran (Alanyaspor)