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Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 11.

Süper Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Karagümrük'ün 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada Jimmy Durmaz'ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.


15. dakikada Jimmy Durmaz'ın sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Ndao'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


20. dakikada Melnjak'ın sol taraftan ortasında arka direkte topla buluşan Meriah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1


25. dakikada Sobiech ile paslaşmasının ardından ceza sahası içi sağ tarafında topu alan Ndao'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1



Stat: Necmi Kadıoğlu


Hakemler: Ümit Öztürk, Ceyhun Sesigüzel, Osman Gökhan Bilir


Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Enzo Roco, Balkovec, Lucas Biglia, Erik Sabo, Badou Ndiaye, Ndao, Jimmy Durmaz, Artur Sobiech


Yedekler: Aykut Özer, Koray Altınay, Alparslan Erdem, Murat Sarıgül, Vato Arveladze, Muhammed Pehlivan, Aatif Chahechouhe, Yannis Salibur, Zeki Yıldırım, Mevlüt Erdinç


Teknik Direktör: Şenol Can


Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Morozyuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Abdullah Durak, Donsah, Onur Bulut, Baino (Tunay Torun dk. 41 ?), Fernando Andrade, Loic Remy


Yedekler: Tarık Çetin, Selim Ay, Talbi, Doğan Erdoğan, Yasin Pehlivan, Michalak, Mithat Pala, Samudio, Skoda


Teknik Direktör: Stjepan Tomas


Goller: Ndao (dk. 15 ve 25) (Fatih Karagümrük), Meriah (dk. 20) (Çaykur Rizespor)


Sarı kartlar: Artur Sobiech (Fatih Karagümrük), Donsah (Çaykur Rizespor)

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