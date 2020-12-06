Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 11.
Süper Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Ndao'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Tarık Çetin meşin yuvarlağı kornere çeldi.
70. dakikada Yannis Salibur'un rakip ceza sahasının hemen dışından kaleyi karşısına alıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Ümit Öztürk, Ceyhun Sesigüzel, Osman Gökhan Bilir
Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Enzo Roco, Balkovec, Lucas Biglia, Erik Sabo, Badou Ndiaye (Yannis Salibur dk. 62 ? (Aatif Chahechouhe dk. 76 ?)), Ndao, Jimmy Durmaz (Vato Arveladze dk. 86 ?), Artur Sobiech (Mevlüt Erdinç dk. 46)
Yedekler: Aykut Özer, Koray Altınay, Alparslan Erdem, Murat Sarıgül, Muhammed Pehlivan, Zeki Yıldırım
Teknik Direktör: Şenol Can
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Tarık Çetin dk. 46), Morozyuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Abdullah Durak, Donsah (Yasin Pehlivan dk. 73), Onur Bulut (Michalak dk. 46), Baiano (Tunay Torun dk. 41), Fernando Andrade (Samudio dk. 62), Loic Remy
Yedekler: Selim Ay, Talbi, Doğan Erdoğan, Mithat Pala, Skoda
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Goller: Ndao (dk. 15 ve 25) (Fatih Karagümrük), Meriah (dk. 20) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Artur Sobiech, Mevlüt Erdinç, Vato Arveladze, Alparslan Erdem (Fatih Karagümrük), Donsah (Çaykur Rizespor)