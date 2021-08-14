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Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 1.

Süper Lig'in 1. haftasında Fatih Karagümrük evinde Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada orta alanda topu alan Jefferson Junior'un ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşu kaleci Viviano oyun alanı içine çeldi.


10. dakikada Ahmed Musa'nın sağ taraftan verdiği pasta topla buluşan Pesic'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Djilobodji'nin müdahalesiyle ağlara gitti. 1-0


17. dakikada ceza sahası içinde topu alan Dicko, Karagümrüklü futbolcunun müdahalesi sonra yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.


17. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Sagal topu ağlara gönderdi. 1-1


19. dakikada topu alan Erhun'un ceza sahası içine ortasında Pesic kafayla topu filelere gönderdi. 2-1


27. dakikada ceza sağası dışında topu alan Pesic'in sert şutunu kaleci Günay oyun alanı içine çeldi.


35. dakikada sağ taraftan Olkowski'nin ceza sahası içine yaptığı ortada Sagal'ın kafa vuruşunu kaleci Viviano çıkardı. Dönen topa Dicko'nun yaptığı vole vuruşunda topu Viviano iki hamlede kontrol etti.



Stat: Atatürk Olimpiyat


Hakemler: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Tarık Ongun


Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Benatia, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Erhun, Efe, Kerim Frei, Ahmed Musa, Pesic


Yedekler: Yavuz, Jimmy Durmaz, Muhammed Egemen, Tunay, Samed, Vato Arveladze, Serhat, Salih Dursun, Burak, Salibur


Teknik Direktör: Francesco Farioli


Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Ulaş, Ertuğrul, Hamza, Olkowski, Jefferson Junior, Furkan, Recep Niyaz, Sagal, Dicko


Yedekler: Ekrem, Mustafa, Toşça, Kenan, Halil, Doğan Erdoğan, Borven, Mirza, Yusuf, Kitsiou


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller: Djilobodji (dk. 10 k.k.), Pesic (dk. 19) (Fatih Karagümrük), Sagal (dk. 17 pen.) (Gaziantep FK)


Kırmızı kart: Sagal (dk. 45+1) (Gaziantep FK)

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