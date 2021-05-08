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Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 40.

Süper Lig'in 40. haftasında Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası Karagümrük'ün 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada sol taraftan Balkovec'in kullandığı kornerde Zukanovic'n kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0


15. dakikada sol kanattan Lens'in ortasına arka direkte Castro bekletmeden vurdu. Top az farkla yandan auta çıktı.


17. dakikada Bertolacci'nin sol kanattan ortasına arka direkte Borini'ni vurdu. Top Gençlerbirliği savunmasında Diego'ya çarparak filelere gitti. 2-0


44. dakikada Koray'ın pasını alan Castro'nun sert şutunda top Gençlerbirliği savunmasına çarparak direğin üstünden az kornere çıktı.



Stat: Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Özgür Yankaya, Murat Ergin Gözütok, Esat Sancaktar


Fatih Karagümrük: Vivano, Koray, Enzo Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Lucas Castro, Bertolacci, Ndao, Lens, Borini


Yedekler: Yavuz, Ömer Faruk, Hedenstad, Muhammed Pehlivan, Vato Arveladze, Aksel Aktaş, Efe Tatlı, Serhat Ahmetoğlu, Mevlüt, Sobiech


Teknik direktör: Francesco Farioli


Gençlerbirliği Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Diego Angelo, Polomat, Motta, Mustafa Seyhan, Sefa Yılmaz, Ayite, Soner Dikmen, Stancu


Yedekler: Übeyd Adıyaman, Mustafa Akbaş, Halil İbahim Pehlivan, Ömürcan, Rahmetullah, Dominik Furman, Lucas Mugni, Murat Yıldırım, İlker Karakaş, Sami Gökhan Altıparmak


Teknik direktör: Özcan Bizati


Goller: Zukanovic (dk. 8), Borini (dk. 17) (Karagümrük)


Sarı kart: Stancu (Gençlerbirliği)

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