Süper Lig: Fatih Karagümrük: 3 - Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 8.
Süper Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük evinde Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada sol kanattan Caner Erkin'in ortasında meşin yuvarlak direkt kaleye yöneldi. Kaleci Volkan Babacan parmaklarının ucuyla dokunarak topu çeldi. Defans daha sonra meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
19. dakikada Pesic'in pasında defansın arkasına sarkan Bertolacci'nin penaltı noktası hizasından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
30. dakikada sağ kanattan Ahmed Musa'nın ceza sahası içine girip içeriye çevirdiği topta Bertolacci'nin penaltı noktası üzerinde gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
37. dakikada Lucas Biglia'nın ara pasında defansın arkasına sarkan Jure Balkovec ceza sahasına girmeden topla buluştu. Pozisyonun devamında Leo Duarte'nin müdahalesine rağmen topu önünde bulan Balkovec ceza sahası girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
45. dakikada sağ kanattan Ndayishimiye ceza sahası içine girip verdiği pasta topu alan Deniz Türüç'ün vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Samet Çavuş
Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Jure Balkovec, Burak Bekaroğlu, Ervin Zukanovic, Caner Erkin, Lucas Biglia, Jimmy Durmaz, Andrea Bertolacci, Ahmed Musa, Karamoh, Pesic
Yedekler: Yavuz Aygün, Erhun Öztümer, Emre Mor, Kerim Frei, Efe Tatlı, Fabio Borini, Tunay Torun, Serhat Ahmetoğlu, Ömer Faruk Ersoy, Adnan Uğur
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Başakşehir: Volkan Babacan, Carlos Ponck, Ravil Tagir, Leo Duarte, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Ndayishimiye, Edin Visca, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Stefano Okaka
Yedekler: Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen, Hasan Ali Kaldırım, Alexandru Epureanu, Danijel Aleksic, Nacer Chadli, Peter Zulj, Emre Kaplan, Muhammet Can Yazıcı, Atabey Çiçek
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Goller: Bertolacci (dk. 19 ve 30), Balkovec (dk. 37) (Fatih Karagümrük)
Sarı kart: Lucas Lima (Başakşehir)