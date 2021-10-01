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Süper Lig: Fatih Karagümrük: 3 - Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 8.

Süper Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük sahasında karşılaştığı Başakşehir'i 3-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada Ahmed Musa'nın ceza sahası ön çizgisinde sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla kalenin yanından dışarıya gitti.


78. dakikada Lima'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Leo Duerte'nin kafa vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı çeldi.


84. dakikada Atabey Çiçek'in sol kanattan ceza sahası içine girip verdiği pasta Danijel Aleksic bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1



Stat: Atatürk Olimpiyat


Hakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Samet Çavuş


Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Jure Balkovec, Burak Bekaroğlu, Ervin Zukanovic, Caner Erkin, Lucas Biglia, Jimmy Durmaz (Erhun Öztümer dk. 60), Andrea Bertolacci (Adnan Uğur dk. 68), Ahmed Musa (Kerim Frei dk. 83 ?), Karamoh (Fabio Borini dk. 68), Pesic (Tunay Torun dk. 83 ?)


Yedekler: Yavuz Aygün, Emre Mor, Efe Tatlı, Serhat Ahmetoğlu, Ömer Faruk Ersoy


Teknik Direktör: Francesco Farioli


Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Carlos Ponck (Peter Zulj dk. 70 ?), Ravil Tagir, Leo Duarte, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir (Emre Kaplan dk. 88 ?), Ndayishimiye, Edin Visca (Danijel Aleksic dk. 70), Berkay Özcan, Deniz Türüç (Nacer Chadli dk. 70 ?), Stefano Okaka (Atabey Çiçek dk. 70)


Yedekler: Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen, Hasan Ali Kaldırım, Alexandru Epureanu, Muhammet Can Yazıcı


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Goller: Bertolacci (dk. 19 ve 30), Balkovec (dk. 37) (Fatih Karagümrük), Danijel Aleksic (dk. 85) (Medipol Başakşehir)


Sarı kartlar: Carlos Ponck, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)

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