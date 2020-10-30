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Süper Lig: Fatih Karagümrük: 3 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 7.

Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük evinde BB Erzurumspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ndiaye'nin yerden şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.


11. dakikada Ndao'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ndiaye'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


24. dakikada Biglia'nın ceza sahasının hemen dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.


25. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sobiech, Mina'nın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.


28. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Biglia topu ağlara gönderdi. 2.0


38. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İbrahim'in şutunu kaleci Viviano oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Gomis meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak gol VAR kararı ile elle oynama sebebiyle iptal edildi.


45+4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Aatif'ın şutunu kaleci Farnolle kornere çeldi.


45+4. dakikada ceza sahası içinde topu alan Ndiaye'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0



Stat: Necmi Kadıoğlu


Hakemler: Fırat Aydınus, Esat Sancaktar, Özgür Ertem


Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Ndao, Biglia, Sabo, Ndiayex, Chahechouhe, Sobiech


Yedekler: Aykut, Alparslan, Koray, Darri, Zeki, Mevlüt, Muhammed, Murat, Fatih, Ramazan


Teknik Sorumlu: Atılay Canel


BB Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet Kılıç, Mina (Hasan dk. 33), Teikeu, Schwechlen, Emrah Başsan, Donald, Obertan, İbrahim Akdağ, Hamroun, Ricardo Gomes


Yedekler: Kayacan, Batuhan, Sissoko, Mayega, Sadiku, Mücahit, Mehmet, Osman


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Goller: Ndiaye (dk. 11 ve 45+4), Biglia (dk. 28 pen.) (Fatih Karagümrük)


Sarı kart: Mina (BB Erzurumspor)

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