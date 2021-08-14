Süper Lig: Fatih Karagümrük: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 1. haftasında Fatih Karagümrük evinde Gaziantep FK'yı ağırladı. Ev sahibi ekip ilk yarısını 2-1 önde kapattığı mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

67. dakikada Kerim'in ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı sert vuruşu kaleci Günay oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Efe'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

84. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Halil kale sahası içine ortaladı ancak bu noktada hiçbir oyuncu topa dokunamayarak net bir pozisyondan yararlanamadı.

88. dakikada Djilobodji'nin pasında topla buluşan Kitsiou, ceza sahası içinden sert bir orta çıkardı. Kaleci Viviano son anda uzanarak topu kontrol etti.

90. dakikada Vato'nun pasıyla soldan ceza sahası içine giren Kerim Frei, arka direkteki Ahmed Musa'yı gördü. 2 rakibinden sıyrılıp önünü açan bu futbolcu düzgün bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı. 3-1

90+4. dakikada Kitsiou'nun pasında Zukanovic'e çarpan top Djilobodji'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda top filelerle buluştu. 3-2

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Tarık Ongun

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Benatia (Burak dk. 80), Zukanovic, Balkovec, Biglia, Erhun, Efe (Jimmy Durmaz dk. 70), Kerim Frei (Salibur dk. 90+3 ?), Ahmed Musa (Egemen Pehlivan dk. 90+3 ?), Pesic (Vato Arveladze dk. 70)

Yedekler: Yavuz, Tunay, Samed, Serhat, Salih Dursun

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Ulaş (Halil dk. 65), Ertuğrul, Hamza Mendly (Börven dk. 80), Olkowski (Kitsiou dk. 70), Jefferson Junior, Furkan (Doğan Erdoğan dk. 80), Recep Niyaz (Kenan dk. 64), Sagal, Dicko

Yedekler: Ekrem, Mustafa, Toşça, Mirza, Yusuf

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Djilobodji (dk. 10 k.k.), Pesic (dk. 19), Ahmed Musa (dk. 90) (Fatih Karagümrük), Sagal (dk. 17 pen.), Djilobodji (dk. 90+4) (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Sagal (dk. 45+1) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Pesic, Biglia (Fatih Karagümrük), Hamza Mendyl (Gaziantep FK)