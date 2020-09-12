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Süper Lig: Fatih Karagümrük: 3 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 1.

Süper Lig'in 1. hafta müsabakasında Fatih Karagümrük, sahasında Yeni Malayaspor'u konuk etti. 36 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Karagümrük, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.


Mücadeleyi Gençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da stattan takip etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada gelişen Malatyaspor atağında Adem Büyük'ün pasında Fofana'nın penaltı noktası üzerinden çektiği şutta top, Karagümrük savunmasına çarparak direğin yanından kornere çıktı.


56. dakikada sağ kanattan gelişen Karagümrük atağında, Ramazan'ın ortasında Sobiech ayak koydu ve topu ağlara göndermeyi başardı. 2-0


60. dakikada Malatyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda Ahmed'in kafa vuruşunda, Ramazan son anda müdahale etti ve topu kornere gönderdi.


73. dakikada Sabo'nun uzun pasında ceza alanı içine hareketlenen Ramazan, Karim Hafez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen bu pozisyon sonrası penaltı kararı verdi.


74. dakikada beyaz noktaya gelen Erik Sabo, düzgün ve sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0


86. dakikada Darri soldan gelip ceza sahası önündeki Vato'yu gördü. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Herrera topu kontrol etti.


89. dakikada Aatif'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Darri, uzak köşeye plase bir vuruş yaptı, kaleci Herrera topu kornere gönderdi.



Stat: Atatürk Olimpiyat


Hakemler: Abulkadir Bitigen, Mehmet Kısal, Mustafa Savranlar


Karagümrük: Aykut, Murat Sarıgül, Roco, Zukanovic, Alparslan Erdem, Ramazan Civelek (Darri dk. 81 ?), Alassane Ndao, Mevlüt Erdinç (Eric Lichaj dk. 65), Erik Sabo, Vato Arveladze (Aatif Chahechouhe dk. 87 ?), Artur Sobiech


Yedekler: Viviano, Muzaffer, Furkan Kara, Fatih Kuruçuk, Efe Tatlı


Teknik Direktör: Şenol Can


Yeni Malatyaspor: Guido Herrera, Chebake, Ndayishimiye, Murat Akça, Karim Hafez (Berk Yıldız dk. 81 ?), Acquah, Ahmed Ildiz (Erkan Kaş dk. 72), Adem Büyük, Fofana (Zuqui dk. 72), Christian Cueva, Umut Bulut (Jetmir Topalli dk. 81 ?)


Yedekler: Abdulsamed Damlu, Mustafa Akbaş, Bülent Cevahir, Doğukan Enez


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Goller: Zukanovic (dk. 4), Sobiech (dk. 56), Sabo (dk. 74 pen.) (Karagümrük)


Sarı Kartlar: Mevlüt, Murat Sarıgül, Sobiech, Vato (Karagümrük), Ahmed Ildiz, Adem Büyük, Karim Hafez (Yeni Malatyaspor)

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