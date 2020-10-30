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Süper Lig: Fatih Karagümrük: 5 - BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 7.

Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük evinde BB Erzurumspor'u ağırladı. Müsabaka Karagümrük'ün 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


59. dakikada sol taraftan kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde Mayega'nın yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.


71. dakikada Sabo'nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Ndao'nun şutunda top ağlara gitti. 4-0


74. dakikada ceza sahası içine atılan ara pasında topla buluşan Cenk Ahmet'in sert şutunu kaleci Viviano güçlükle çeldi.


77. dakikada Ndao'nun sağ taraftan ceza sahası içine ortasında topla buluşan Aatif'ın kafa vuruşunu kaleci Farnolle kornere çeldi.


90. dakikada Scwechlen'in sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Gomes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1


90+1. dakikada Darri'nin pasında ceza sahası dışında topu alan Sabo'nun yerden şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 5-1



Stat: Necmi Kadıoğlu


Hakemler: Fırat Aydınus, Esat Sancaktar, Özgür Ertem


Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Ndao (Ramazan dk. 84 ?), Biglia (Koray dk. 90 ?), Sabo, Ndiaye (Zeki dk. 79), Chahechouhe (Darri dk. 79), Sobiech (Mevlüt dk. 84 ?)


Yedekler: Aykut, Alparslan, Muhammed, Murat, Fatih


Teknik Sorumlu: Atılay Canel


BB Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet Kılıç, Mina (Hasan dk. 33), Teikeu, Schwechlen, Emrah Başsan, Donald, Obertan, İbrahim Akdağ, Hamroun (Mayega dk. 46), Ricardo Gomes


Yedekler: Kayacan, Batuhan, Sissoko, Sadiku, Mücahit, Mehmet, Osman


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Goller: Ndiaye (dk. 11 ve 45+4), Biglia (dk. 28 pen.), Ndao (dk. 71), Sabo (dk. 90+1) (Fatih Karagümrük) Gomes (dk. 90) (BB Erzurumspor)


Sarı kartlar: Mina (BB Erzurumspor), Balkovec (Fatih Karagümrük)

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