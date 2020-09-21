Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - A. Hatayspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 2.
Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, A.Hatayspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Gökhan'ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Thiam'ın şutunda meşin yuvarlağı kaleci Munir kurtardı.
31. dakikada sol kanattan Caner'in ceza sahası içine yaptığı ortada Valencia'nın dokunamadığı top kaleci Munir'de kaldı.
35. dakikada ceza sahası dışından Ozan'ın şutunda top savunmaya çarpıp oyun alanına geri döndü.
Stat: Ülker
Hakemler: Ümit Öztürk, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Lemos, Zanka, Caner, Gustavo, Ozan, Tolga, Ferdi, Thiam, Valencia
Yedekler: Harun, Serdar, Sosa, Mert Hakan, Sadık, Frey, Deniz, Tisserand, Sinan, Novak
Teknik Direktör: Erol Bulut
A. Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Renan, Mesut Çaytemel, Sackey, Rayane, Gökhan Karadeniz, Selim Ilgaz, Ribeiro, Diouf
Yedekler: Akın, Burak, Katranis, Soner, Barbosa, Aaron, Mirkan, Abdurrahman, Traore, Muhammet
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Sarı kartlar: Santos, Riberio (A.Hatayspor), Valencia (Fenerbahçe)