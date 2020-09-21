İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - A. Hatayspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 2.

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, A.Hatayspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Gökhan'ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Thiam'ın şutunda meşin yuvarlağı kaleci Munir kurtardı.


31. dakikada sol kanattan Caner'in ceza sahası içine yaptığı ortada Valencia'nın dokunamadığı top kaleci Munir'de kaldı.


35. dakikada ceza sahası dışından Ozan'ın şutunda top savunmaya çarpıp oyun alanına geri döndü.



Stat: Ülker


Hakemler: Ümit Öztürk, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir


Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Lemos, Zanka, Caner, Gustavo, Ozan, Tolga, Ferdi, Thiam, Valencia


Yedekler: Harun, Serdar, Sosa, Mert Hakan, Sadık, Frey, Deniz, Tisserand, Sinan, Novak


Teknik Direktör: Erol Bulut


A. Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Renan, Mesut Çaytemel, Sackey, Rayane, Gökhan Karadeniz, Selim Ilgaz, Ribeiro, Diouf


Yedekler: Akın, Burak, Katranis, Soner, Barbosa, Aaron, Mirkan, Abdurrahman, Traore, Muhammet


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Sarı kartlar: Santos, Riberio (A.Hatayspor), Valencia (Fenerbahçe)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.