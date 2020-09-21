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Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - A.Hatayspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 2.

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, A.Hatayspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, 9 kişi kalmış rakibi karşısında sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.




Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada orta sahanın önünde topu alan Lemos'un uzak mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Munir meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.


64. dakikada Sosa'nın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Lemos'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Munir'de kaldı.


65. dakikada sağ çaprazdan Sosa'nın serbest vuruşunda ceza sahası içinde Gökhan'ın kafa vuruşu direğe çarpıp oyun alanına döndü.


71. dakikada sağ taraftan Gökhan'ın ceza sahasına ortasında ön direkte Caner'in dokunduğu topu kaleci Munir kontrol etti.


85. dakikada Mert Hakan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Deniz'in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.



Stat: Ülker


Hakemler: Ümit Öztürk, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir


Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Lemos, Zanka, Caner (Deniz dk. 82 ?), Gustavo, Ozan (Sosa dk. 46), Tolga (Mert Hakan dk. 68), Ferdi (Novak dk. 68), Thiam (Sinan dk. 46), Valencia


Yedekler: Harun, Serdar, Sadık, Frey, Tisserand


Teknik Direktör: Erol Bulut


Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Renan, Mesut Çaytemel, Sackey, Rayane, Gökhan Karadeniz (Traore dk. 59), Selim Ilgaz (Barbosa dk. 59), Ribeiro, Diouf (Mirkan dk. 69)


Yedekler: Akın, Burak, Katranis, Soner, Aaron, Abdurrahman, Muhammet


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Kırmızı kartlar: Riberio (dk. 73), Sackey (dk. 81) (A.Hatayspor)


Sarı kartlar: Santos, Yusuf (A.Hatayspor), Valencia, Gökhan (Fenerbahçe)

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