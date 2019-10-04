Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

Fenerbahçe, Süper Lig’in 7.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı kırmızı-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada orta sahada topu alan Ufuk Akyol, Jailson'u da geçip hızla ceza sahasına girdi. Kaleci Altay ile karşı karşıya kalan Ufuk, Isla'ya rağmen yaptığı plase vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
16. dakikada Nazım Sangare'nin hatalı geri pasında araya giren Kruse'nin ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Boffin, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
24. dakikada Isla'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde savunmadan seken top arka direkte Dirar'da kaldı. Dirar'ın gelişine vuruşu ise meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
Stat: Ülker
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kerem Ersoy, Serkan Ok
Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Tolga, Max Kruse, Vedat Muriqi
Yedekler: Harun, Tolgay, Mevlüt, Serdar, Ferdi, Sadık, Miha Zajc, Deniz Türüç, Alper Potuk, Adil Rami
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır, Diego Angelo, Celutska, Ufuk Akyol, Chico, Amilton, Hakan Özmert, Aatif Chahechouhe, Gelson Dala
Yedekler: Ferhat Kaplan, Eren, Tarık Çamdal, Halil İbrahim, Yakta Kurtuluş, Harun, Mukairu, Fredy, Serdar Özkan, Doğukan Sinik
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Gol: Ufuk Akyol (dk. 6) (Antalyaspor)