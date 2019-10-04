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Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

Fenerbahçe, Süper Lig’in 7.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadelenden 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada sağ kanatta bulunan Hakan'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Aatif Chahechouhe'nun çaprazdan vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.


58. dakikada Mukairu'nun ara pasında defansın arkasına sarkan Hakan'ın topla birlikte ceza sahası içerine girip yaptığı vuruşta kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere gönderdi.


59. dakikada Aatif Chahechouhe'nun ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Altay'dan dönen topu Mukairu altıpas içinde tamamlamak istedi. Daha sonra yükselen topu Altay kontrol etti.


61. dakikada Emre'nin sol kanattan yerden ortasında altıpasın önünde bulunan Miha Zajc'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.


69. dakikada Isla'nın sağ kanattan ortasında arka direkte Deniz kafa topu içeri çevirdi. Altıpasta Zajc'ın vuruşunda Vedat'tan dönen meşin yuvarlağı savunma kornere yolladı.


80. dakikada Gustavo'nun kaleyi cepheden gören noktadan denediği şut girişiminde Boffin topu kolay kontrol etti.


91. dakikada Ozan'ın pasını alan Zajc'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu Boffin çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.


90+5. dakikada ceza yayı üzerinde kazanılan serbest vuruşta Deniz Türüç'ün şutu, savunmaya çarpıp kornere çıktı.



Stat: Ülker


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kerem Ersoy, Serkan Ok


Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka (Mevlüt dk. 81 ?), Jailson, Dirar, Gustavo, Emre (Deniz Türüç dk. 61), Ozan, Tolga (Miha Zajc dk. 46), Max Kruse, Vedat Muriqi


Yedekler: Harun, Tolgay, Serdar, Ferdi, Sadık, Alper Potuk, Adil Rami


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır (Eren dk. 81 ?), Diego Angelo, Celutska, Ufuk Akyol, Chico, Amilton (Doğukan Sinik dk. 70), Hakan Özmert, Aatif Chahechouhe, Gelson Dala (Mukairu dk. 46)


Yedekler: Ferhat Kaplan, Tarık Çamdal, Halil İbrahim, Yakta Kurtuluş, Harun, Fredy, Serdar Özkan


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Gol: Ufuk Akyol (dk. 6) (Antalyaspor)


Sarı kartlar: Zanka, Emre (Fenerbahçe), Boffin, Hakan Özmert (Antalyaspor)

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