İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 20.

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0'lk üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada Cisse'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Bakasetas'ın kaleci ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay'a çarparak kornere gitti.


8. dakikada sol taraftan Rodrigues'in yerden içeri çevirdiği topa penaltı noktası yakınlarında sahip olan Kruse'nin düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Alanyaspor savunmasına çarparak dışarı çıktı.


15. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Rodrigues'in yerden ortaladığı topa kale önünde Muriç'in yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.


22. dakikada Jailson'un ceza sahası içerisinde elle oynamasına hakem Ümit Öztürk, VAR'a danışarak penaltı kararı verdi.


25. dakikada Cisse'nin kullandığı penaltı atışını kaleci Altay kurtardı. Kullanılan penaltı atışında Altay'ın öne çıktığını tespit eden hakem Ümit Öztürk penaltıyı iptal ederek, tekrar atılması kararını verdi.


28. dakikada Cisse'nin tekrar kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci Altay'ın sağından ağlarla buluştu. 0-1



Stat: Ülker


Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey


Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Ozan, Gustavo, Tolga, Rodrigues, Max Kruse, Muriqi


Yedekler: Harun, Murat Sağlam, Rami, Falette, Deniz Türüç, Tolgay, Zajc, Mehmet Ekici, Ferdi, Mevlüt


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut, Wellinton, Caulker, N'sakala, Siopis, Salih Uçan, Efecan, Djalma Campos, Bakasetas, Cisse


Yedekler: Eray Birniçan, Kaan Kanak, Tzavellas, Baiano, Emircan Altıntaş, Ceyhun, Musa Çağıran, Mustafa Pektemek, Bammou, Junior Fernandes


Teknik Direktör: Erol Bulut


Gol: Cisse (dk. 28) (Aytemiz Alanyaspor)


Sarı kartlar: Wellinton, Salih, Marafona (Aytemiz Alanyaspor) Altay (Fenerbahçe)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.