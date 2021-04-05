Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Denizlispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 32.
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Denizlispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Caner Erkin'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
18. dakikada orta sahada Sagal'ın pasında defansın arkasına iyi sarkan Hadi Sacko'nun ceza sahası içi sağ tarafında şut atmak isterken Attila Szalai son anda müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
37. dakikada paslaşarak kullanılan serbest vuruşta topu alan Angelo Sagal'ın ceza sahası dışından yerden vuruşunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Stat: Ülker
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Enner Valencia, Sinan Gümüş, Dimitrios Pelkas, Mbwana Samatta
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Lemos, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Bright Osayi-Samuel, Tisserand, Mame Thiam, Filip Novak
Teknik Sorumlu: Emre Belözoğlu
Denizlispor: Cenk Gönen, Leismann, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç, Murawski, Diskerud, Bakalorz, Hadi Sacko, Angelo Sagal, Hugo Rodallega
Yedekler: Abdulkadir Sünger, Muhammet Özkal, Kubilay Aktaş, Muris Mesanovic, Dossevi, Veton Tusha, Görkem Can, Ali Yavuz Kol, Hasan Ayaroğlu
Teknik Direktör: Hakan Kutlu