Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 40.
Süper Lig'in 40. haftasında Fenerbahçe sahasında DG Sivasspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada atılan uzun topta defansın arkasına sarkan Kayode'nin ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol direğe çarpıp dışarı gitti.
26. dakikada Valencia'nın ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
30. dakikada Sosa'nın sağ kanatta pasında ceza yayında topla buluşan Pelkas'ın yerden vuruşunda kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı çeldi.
32. dakikada sağ kanattan Ahmet Oğuz'un yaptığı ortayı kaleci Harun Tekin uzaklaştırmak isterken top kısa düştü. Bu topa hareketlenen Gradel'in ceza sahası içine girer girmez vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya çıktı.
45. dakikada Caner Erkin'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Ozan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
45+1. dakikada Ninga'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde sol tarafta topla buluşan Fajr'ın pasında arka direkte Kayode meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
Stat: Ülker
Hakemler: Halis Özkahya, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken
Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Szalai, Tisserand, Caner Erkin, Sosa, Ozan, İrfan Can ? (Mert Hakan Yandaş dk. 9), Mesut, Pelkas, Valencia
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Papiss Cisse, Samatta, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Bright Osayi Samuel, Mame Thiam, Filip Novak
Teknik Sorumlu: Emre Belözoğlu
DG Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Robin, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Ninga, Gradel, Kayode
Yedekler: Muammer Yıldırım, Muhammet Can Tuncer, Kone, Claudemir, Kerem Atakan Kesgin, Rybalka, Ziya Erdal, Tyler Boyd
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gol: Kayode (dk. 45+1) (DG Sivasspor)
Sarı kartlar: Ninga, Uğur Çiftçi (DG Sivasspor)