İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - FTA Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 2.

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde FTA Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


1. dakikada sağdan yapılan ortaya Haji Amir'den önce savunma ayak koydu. Boşta kalan topa Güray Vural uzaktan sert vurdu ancak kaleci Altay gole izin vermedi.


17. dakikada sol kanatta topla buluşan Samatta 2 rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine girdi ve müsait pozisyondaki Muhammed'e çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.


43. dakikada Bünyamin'in sağdan yaptığı ortada kaleci Altay topu elinden kaçırdı. Ceza sahası içinde meşin yuvarlakla buluşan Amilton'un sert şutunda Altay bu kez hata yapmadı.



Stat: Ülker


Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Bozbey


Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Kim Minjae, Szalai, Nazım, Gustavo, Sosa, Ferdi, Osayi, Muhammed, Samatta


Yedekler: Ertuğrul, Berke, Serdar Aziz, Mesut Özil, Valencia, Arda, Zajc, Fatih Yiğit, Melih


Teknik Direktör: Vitor Pereira


FTA Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Nuri Şahin, Houssam, Poli, Freddy, Amilton, Haji Amir


Yedekler: Doğukan, Diogo Sousa, Sherel, Bahadır, Milosevic, Ufuk Akyol, Erkan Eybil, Gökdeniz, Hakan Özmert


Teknik Direktör: Ersun Yanal

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.