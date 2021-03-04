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Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - FTA Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 28.

Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, FTA Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı, Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Pelkas, kaleye uzak mesafeden şutunu çekti ancak bu pozisyonda iyi yer tutan Boffin, meşin yuvarlağı 2 hamlede kontrol etti.


12. dakikada ceza sahasına giren Gökdeniz, topu Tisserand'a kaptırdı. Bu futbolcu uzaklaştırmak isterken hatalı pasında meşin yuvarlağı Freddy ile buluşturdu. Freddy müsait pozisyonda ceza sahası önünden sert bir vuruşla topu filelere gönderdi. 0-1


18. dakikada Szalai'nin savunmadan gönderdiği ara pasında defansın arkasına sarkan Pelkas ceza sahasına girdi. Bu futbolcu, çaprazdan vuruşunu yapmak isterken Veysel son anda araya girerek tehlikeyi önledi.


41. dakikada kazanılan serbest vuruşu Nuri Şahin kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına gönderdiği ortada kaleci Altay ve Tisserand çarpışınca meşin yuvarlak boşta kaldı. Szalai son anda topu uzaklaştırdı.


44. dakikada Antalyaspor savunması topla çıkmak isterken Freddy hatalı bir pasla topu Mesut'la buluşturdu. Yıldız futbolcu kaleyi cepheden gören noktadan vuruşunu yaptı ancak müsait pozisyonda topu yandan dışarı gönderdi.



Stat: Şükrü Saracoğlu


Hakemler: Ümit Öztürk, Serkan Ok, Osman Gökhan Bilir


Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Tisserand, Szalai, Novak, Ozan Tufan, Sosa, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Pelkas, Samatta


Yedekler: Harun, Lemos, Cisse, Valencia, Ferdi, İrfan Can, Thiam, Sinan Gümüş, Nazım, Uğur Kaan


Teknik Direktör: Erol Bulut


FTA Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Eren Albayrak, Freddy, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Amilton, Gökdeniz


Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Gülüm, Bahadır Öztürk, Doğukan Sinik, Sidney Sam, Podolski, Orgill, Serdar Gürler, Omar Imeri, Ali Eren


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Gol: Freddy (dk. 12) (FTA Antalyaspor)


Sarı kartlar: Szalai (Fenerbahçe), Freddy, Amilton, Veysel (FTA Antalyaspor)

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