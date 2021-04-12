Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 34.
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına Caner Erkin geldi. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutta, kaleci Günay topu uzaklaştırmayı başardı.
9. dakikada sol taraftan kazanılan köşe vuruşunda Caner Erkin ceza sahası içine ortaladı. Kale önünde Serdar Aziz'in vuruşunda top kaleci Günay'da kaldı.
11. dakikada İrfan Can'ın ortasında savunmadan seken top Mert Hakan'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda Djilobodji'nin çizgiden çıkardığı top Valencia'nın önünde kaldı. Valencia yakın mesafeden topu az farkla dışarı gönderdi.
34. dakikada sağ taraftan kullanılan korner atışında Caner Erkin ön direğe gönderdi. Bu noktadaki Gökhan Gönül'ün arka direğe aşırttığı topa bomboş pozisyondaki Serdar Aziz vurdu ancak meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
39. dakikada kazanılan kornerde Maxim'in ortasında Djilobodji'nin kafayla indirdiği topa Dicko bekletmeden vurup filelere gönderdi. Ancak hakem Mete Kalkavan, yardımcı hakemin uyarısı sonrasında faul kararı verdi.
42. dakikada Pelkas'ın pasında Valencia, boş pozisyondaki Ozan Tufan'ı gördü. Bu futbolcunun uzaktan şutunda kaleci Günay son anda topu kornere tokatladı.
45+2. dakikada Gaziantep FK savunmadan çok hızlı çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Dicko rakip yarı sahaya girip ceza sahası içine gönderdi. Bu noktadaki Kenan Özer'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
Stat: Ülker Stadyumu
Hakemler: Mete Kalkavan, Serkan Ok, Ceyhun Sesigüzel
Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Serdar, Szalai, Caner, Ozan Tufan, Sosa, İrfan Can, Pelkas, Mert Hakan, Valencia
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Cisse, Samatta, Ferdi, Gustavo, Osayi-Samuel, Tisserand, Mame Thiam, Sinan Gümüş, Novak
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Miranda, Morais, Mirallas, Rachid, Vetrih, Maxim, Kenan Özer, Dicko
Yedekler: Çağlar Şahin, Andre Sousa, Güray, Bilal, Ertuğrul, Kozulj, Mirza, Andre Ribeiro, Enver Cenk, Furkan
Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto
Sarı kart: Miranda (Gaziantep FK)