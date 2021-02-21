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Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 26.

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Göztepe'yi konuk etti. Müsabaka, İzmir temsilcisinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada Valencia'nın sol çaprazda ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği şut, Göztepe savunmasına da çarparak direğin dibinden kornere çıktı.


73. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı serbest vuruşta Szalai'nin sol taraftan içeri gönderdiği topa Valencia vurdu. Gözetepe savunması karambolde topu uzaklaştırdı.


76. dakikada Halil Akbunar, Fenerbahçe yarı sahasının sol tarafından topu aldı ve 3 sarı-lacivertli futbolcuyu çalımlayarak ceza alanına girdi. Son çizgide topu direkt kaleye gönderen Halil'in şutu yan ağlara takıldı.


79. dakikada Mesut Özil'in kullandığı serbest vuruşta topu Göztepe savunması uzaklaştırdı. Yay üzerinde Sinan Gümüş'ün topun gelişine çektiği şut üstten auta çıktı.


83. dakikada Szalai'nin ortasına Samatta kafa ile vurdu. Kaleci İrfan topu rahat kontrol etti.


90+5. dakikada Mesut Özil'in kullandığı korner vuruşunda Serdar Aziz kafa ile vurdu. Kaleci İrfan Can topun sahibi oldu.



Stat: Şükrü Saracoğlu


Hakemler: Hüseyin Göçek, Kemal Yılmaz, Süleyman Özay


Fenerbahçe: Altay, Nazım (Gökhan Gönül dk. 56), Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner (Cisse dk. 99 ?), Ozan, Sosa, Osayi (Sinan Gümüş dk. 73) Thiam (Pelkas dk. 56), Mesut Özil, Valencia (Samatta dk. 73)


Yedekler: Harun, Tisserand, Sadık, Ferdi, Mert Hakan


Teknik Direktör: Erol Bulut


Göztepe: İrfan Can, Murat Paluli, Alparslan, Atınç, Burekovic, Soner (Tripic dk. 85 ?), Nwobodo (Mihojevic dk. 85 ?), Halil Akbunar (Kubilay Sönmez dk. 90+4 ?), Diabate (Idaye dk. 90+4?), Jahovic (Anderson Esiti dk. 74), Cherif Ndiaye


Yedekler: Megyeri, Kerim Alıcı, Titi, Yalçın Kayan, Napoleoni


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Gol: Halil Akbunar (dk. 9) (Göztepe)


Sarı Kartlar: Caner Erkin (Fenerbahçe), Murat Paluli, Nwobodo (Göztepe)

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