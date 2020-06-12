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Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Hes Kablo Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Korona virüs nedeniyle ara verilen ve bu akşam yeniden başlayan Süper Lig’in 27.

Korona virüs nedeniyle ara verilen ve bu akşam yeniden başlayan Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


1.dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Ozan Tufan'ın şutunda top az farkla yandan auta gitti.


13. dakikada Ozan Tufan rakibine yaptığı sert hareketten dolayı önce sarı kart gördü. Ardından hakem Atilla Karaoğlan, VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek sarı-lacivertli oyuncuyu kırmızı kartla cezalandırdı.


19. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Rodrigues'in şutunda top üstten dışarı çıktı.


33. dakikada Mensah'ın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.


45+2. dakikada sol kanattan Mehmet Ekici'nin içeriye sert ortasında Lung'un çeldiği topla buluşan Mevlüt'ün şutu yan direğe çarptı.


45+8. dakikada ceza sahası dışından Gustavo'nun sert şutunda Lung'un kurtarmaya çalıştığı top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.



Stat: Ülker


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey


Fenerbahçe: Altay Bayındır, Deniz Türüç, Serdar Aziz, Falette, Dirar, Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu, Rodrigues, Gustavo, Mehmet Ekici, Mevlüt Erdinç


Yedekler: Harun Tekin, Murat Sağlam, Zajc, Jailson, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Emre, Ömer Faruk, Vedat Muriqi, Allahyar


Teknik Direktör: Tahir Karapınar


Kayserispor: Lung, Angelo, Emre Taşdemir, Sapunaru, Zoran Kvrzic, Hasan Hüseyin, Mesanovic, Rienstra, Mensah, Djedje, Kravets


Yedekler: Hakan Arıkan, Mert Kula, Yasir Subaşı, Situm, Aksel Aktaş, Enver Cenk Şahin, Emre Demir, Uzodimma, Ziya Alkurt, Ömer Uzun


Teknik Direktör: Robert Prosinecki


Sarı kart: Emre Belözoğlu (Fenerbahçe)


Kırmızı kart: Ozan Tufan (dk. 14) (Fenerbahçe)

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