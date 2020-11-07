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Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 8.

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (ilk yarı)


26. dakikada Milosevic'in uzun pasında savunma arkasına sarkan Kravets, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma bir vuruş denedi ancak kaleci Altay bu pozisyonda iyi yer tutarak gole engel oldu.


31. dakikada sağ taraftan Gökhan Gönül, ceza sahası içi sağ çaprazındaki Pelkas'a pasını aktardı. Pelkas'ın gelişine plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.


35. dakikada hakem Ali Şansalan, VAR'ın uyarısıyla gol öncesindeki pozisyonu izledi. Şansalan, golden önceki pozisyonda Valencia'nın topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle golü iptal etti.


39. dakikada yarı sahanın ortalarından Ozan'ın yaptığı ortada ceza yayı üzerinde yükselen Samatta'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.



Stat: Ülker


Hakemler: Ali Şansalan, Mustafa Emre Eyisoy, Serkan Ok


Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Tisserand, Serdar Aziz, Caner, Ozan, Gustavo, Pelkas, Thiam, Valencia, Samatta


Yedekler: Harun, Lemos, Mert Hakan, Cisse, Perotti, Ferdi, Sadık, Nazım, Novak, Ademi


Teknik Direktör: Erol Bulut


Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdulkerim Bardakçı, Sitya, Oğuz Kağan, Jevtovic, Cikalleshi, Miya, Milosevic, Kravets


Yedekler: Eray, Ozan Can Oruç, Hurtado, Shengelia, Alper Uludağ, Ali Karakaya, Emre Pehlivan, Şener Kaya, Daci


Teknik Direktör: İsmail Kartal

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