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Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Konyaspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 8.

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u konuk etti. İsmail Kartal'ın ekibi, Fenerbahçe'yi deplasmanda ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


59. dakikada sağ tarafta topla buluşan Samatta'nın çaprazdan kaleye sokularak yaptığı vuruşta kaleci Sehic iyi yer kapatarak gole engel oldu.


67. dakikada sol taraftan yapılan ortada arka direkteki Shengelia kafayla indirdi. Jevtovic önüne düşen topa bekletmeden voleyle vurarak takımını öne geçirdi. 0-1


77. dakikada orta sahadan atılan uzun pasta Kravets savunma arkasına sarktı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Ukraynalı futbolcu, düzgün bir vuruş yaparak fileleri havalandırmayı başardı. 0-2


87. dakikada Konyaspor savunmasından dönen topla ceza yayı üzerinde buluşan Gustavo'nun plase şutunda meşin yuvarlak üst direkten auta gitti.



Stat: Ülker


Hakemler: Ali Şansalan, Mustafa Emre Eyisoy, Serkan Ok


Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Tisserand, Serdar Aziz, Caner, Ozan, Gustavo, Pelkas (Cisse dk. 58), Thiam (Perotti dk. 46), Valencia (Ademi dk. 85 ?), Samatta (Ferdi dk. 69)


Yedekler: Harun, Lemos, Mert Hakan, Sadık, Nazım, Novak


Teknik Direktör: Erol Bulut


Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdulkerim Bardakçı, Sitya, Oğuz Kağan (Shengelia dk. 60), Jevtovic (Alper Uludağ dk. 72), Cikalleshi, Miya, Milosevic (Hurtado dk. 90+5 ?), Kravets


Yedekler: Eray, Ozan Can Oruç, Ali Karakaya, Emre Pehlivan, Şener Kaya, Daci


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Goller: Jevtovic (dk. 67), Kravets (dk. 77) (Konyaspor)


Sarı kartlar: Ozan, Serdar (Fenerbahçe), Sehic, Adil (Konyaspor)

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