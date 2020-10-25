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Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Fenerbahçe, Süper Lig’in 6.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı bordo-mavililerin 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada sol kanattan Caner'in arka direğe açtığı ortaya Valencia kafa ile vurdu. Bu vuruşta top az farkla üstten dışarıya çıktı.


23. dakikada Lemos ve Sosa'nın yaşanan hava topu pozisyonundaki anlaşmazlığı sonucu topu kapan Afobe'nin ceza sahası içine girerek çektiği şut filelerle buluştu. 0-1


25. dakikada Valencia'nın pasını alan Gustavo'nun ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Uğurcan uzanarak topun sahibi oldu.


27. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı serbest vuruşta Caner'in uzak direğe ortasını Kaleci Uğurcan kontrol etmek istedi ancak Uğurcan, topu bir anda elinden düşürdü ve altı pas içinde Samatta'nın tamamlamak istediği pozisyonu Baker uzaklaştırdı.


45+1.dakikada Marlon Rodrigues'in ceza sahası çizgisi üzerinde kullandığı frikik atışında meşin yuvarlak kaleci Altay'da kaldı.



Stat: Ülker


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun


Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta


Yedekler: Harun, Novak, Sadık, Nazım Sangare, Ömer Faruk, Mert Hakan, Tolga, Sinan, Cisse, Kemal Ademi


Teknik Direktör: Erol Bulut


Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Edgar Le, Vitor Hugo, Marlon Rodrigues, Kamil Ahmet, Lewis Baker, Flavio, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Adobe


Yedekler: Erce, Atakan, Joao Pereira, Hosseini, Ahmet Canbaz, Bilal Başacıkoğlu, Safa Kınalı, Djaniny, Diabate, Stiven Plaza


Teknik Direktör: Edward Newton


Gol: Afobe (dk. 23) (Trabzonspor)


Sarı Kart: Gustavo (Fenerbahçe)

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