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Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 29.

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


21. dakikada sol taraftan Gökhan Töre'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışında topla buluşan Murat'ın şutu üstten auta çıktı.


35. dakikada orta alanda topu alan Mehmet Ekici'nin sol tarafa verdiği pasta topla buluşan Vedat'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Farnolle'de kaldı.


41. dakikada Acquah'ın ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Umut'un vuruşunu Altay kornere çeldi.


45+2. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rodrigues'in sert şutunda topu kaleci Farnolle çıkardı.



Stat: Ülker


Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Satman


Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar Aziz, Gustavo, Hasan Ali, Jailson, Ozan, Deniz, Rodrigues, Mehmet Ekici, Vedat Muriqi


Yedekler: Harun, Erten, Murat, Emre, Tolgay, Ferdi, Ömer Faruk, Mevlüt, Allahyar


Teknik Direktör: Tahir Karapınar


Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe (Mustafa dk. 44 ?), Sakıb, Murat, Robin Yalçın, Gökhan Töre, Hafez, Acquah, Umut Bulut


Yedekler: Abdulsamed, Erkan, Yiğithan, Ahmed, Donald, Walter, Ndayishimiye, Fofana, Kjartansson


Teknik Sorumlu: Hasan Özer


Sarı kartlar: Gökhan Töre (Yeni Malatyaspor), Deniz Türüç (Fenerbahçe)

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