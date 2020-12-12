Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Yeni Malatyaspor: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Misafir takım ilk yarısını 2-0 önde kapattığı karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılırken, Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez iç sahada üst üste 3 maç kaybetti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada orta saha sol çizgisinden kazanılan serbest vuruşu Kubilay Kanatsızkuş kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına gönderdiği ortada Ndayishimiye kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-3

49. dakikada Mert Hakan'ın pasında sol kanatta topla buluşan Pelkas rakibinden sıyrılıp ceza sahası içinde çok sert vurdu, kaleci Ertaç köşeye giden topu uzanarak kornere gönderdi.

55. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'un pasında Tisserrand'dan önce topu kapan Tetteh karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Altay mutlak pozisyonda topu kornere gönderdi.

65. dakikada sağ kanattan bindiren Ferdi Kadıoğlu, ceza sahası dışındaki Ozan'ı gördü. Bu futbolcunun şutunda kaleci Ertaç topu kontrol etti.

67. dakikada Yeni Malatyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topu Pelkas, Cisse'ye indirdi. Bu futbolcunun ceza sahası dışından şutunda üst direğe çarpan top auta çıktı.

82. dakikada Ozan Tufan'ın pasında savunmanın arkasına sarkan Cisse bekletmeden şutunu attı ancak kaleci Ertaç topu kornere gönderdi.

86. dakikada sol kanatta topla buluşan Caner Erkin ceza sahası içine ortasını yaptı. Bu noktada yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda Ertaç yine başarılıydı.

90+3. dakikada Caner Erkin yine sol kanattan ceza sahası içine ortaladı. Kale sahası önündeki Thiam'ın müsait durumdaki kafa vuruşunda kaleci Ertaç iyi yer tutarak gole izin vermedi.

Stat: Ülker

Hakemler: Erkan Özdamar, Alpaslan Dedeş, Ali Saygın Ögel

Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Sadık (Sosa dk. 46), Tisserand, Caner Erkin, Gustavo, Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu (Sinan Gümüş dk. 87 ?), Mert Hakan (Mame Thiam dk. 62), Pelkas (Novak dk. 71), Cisse

Yedekler: Ahmet Oytun Özdoğan, Tolga Ciğerci, Ömer Faruk Beyaz, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Nazım Sangare, Eyüp Akcan

Teknik Direktör: Erol Bulut

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake (Olcay Şahan dk. 79), Semih Kaya, Hadebe, Karim Hafez, Acquah, Ndayishimiye, Tetteh, Kubilay (Ahmed Ildız dk. 88 ?), Adem Büyük (Zeki Yavru dk. 66), Umut Bulut

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Fernando Ruben Zuqui, Fofana, Murat Akça, Mustafa Eskihellaç, Bülent Cevahir, Jetmir Topalli

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Adem Büyük (dk. 9 pen.), Umut Bulut (dk. 21), Ndayishimiye (dk. 47) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Gustavo (Fenerbahçe), Karim Hafez, Ertaç (Yeni Malatyaspor)