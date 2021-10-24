Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 10.
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
65. dakikada Pelkas'ın pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Nazım Sangare'nin çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.
74. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Serdar Dursun'un kale önünde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
75. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Efecan Karaca'nın son çizgiye inerek içeriye çevirdiği topta kale önünde bulunan Emre Akbaba meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
80. dakikada Filip Novak'ın sol taraftan yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Serdar Dursun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
87. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sağ taraftan ortasında arka direkte Filip Novak'ın kafa vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı topu çeldi.
90+3. dakikada Candeias'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Milunovic'in indirdiği topta arka direkte bulunan Efkan Bekiroğlu tamamladı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
Stat: Ülker
Hakemler: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, İlker Takpak
Fenerbahçe: Berke Özer, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Filip Novak, Luiz Gustavo, Miha Zajc (Jose Sosa dk. 71), Nazım Sangare (Miguel Crespo dk. 72), Ferdi Kadıoğlu, Diego Rossi (Enner Valencia dk. 71), Dimitrios Pelkas (Mesut Özil dk. 81 ?), Serdar Dursun
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Max Meyer, Mert Hakan Yandaş, Mergim Berisha, İrfan Can Kahveci, Muhammed Gümüşkaya
Teknik Direktör: Vitor Pereira
Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Fatih Aksoy, Milunovic, Borja, Joao Novais (Efkan Bekiroğlu dk. 74), Umut Güneş, Efecan Karaca (Daniel Candeias dk. 82), Emre Akbaba (Leroy Fer dk. 90 ?), Davidson (Oğuz Aydın dk. 90+1 ?), Diedhiou
Yedekler: Marafona, Yusuf Karagöz, Buluthan Bulut, Ahmed Ildız, Furkan Bayır, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Emre Akababa (dk. 75), Efkan Bekiroğlu (dk. 90+3) (Alanyaspor), Serdar Dursun (dk. 80) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Miha Zajc, Filip Novak (Fenerbahçe), Joao Novais (Alanyaspor)