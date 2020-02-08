İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 20.

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada ceza sahası içinde Siopis'in Rodrigues'e yaptığı müdahaleyi hakem Ümit Öztürk penaltı olarak değerlendirdi.


53. dakikada Max Kruse'un kullandığı penaltıda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. 1-1


59. dakikada Jailson'un Djalma Campos'a ceza sahası içi sol çaprazında yaptığı müdahaleye hakem Ümit Öztürk penaltı kararını verdi.


61. dakikada Cisse'nin kullandığı penaltıda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu kaleci Altay kontrol etti.


78. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Rodrigues'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Morafana'da kaldı.



Stat: Ülker


Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey


Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar (Ferdi dk. 83 ?), Ozan, Gustavo, Tolga (Deniz Türüç dk. 46), Rodrigues (Mevlüt dk. 90+3 ?), Max Kruse, Muriqi


Yedekler: Harun, Murat Sağlam, Rami, Falette, Tolgay, Zajc, Mehmet Ekici


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut, Wellinton, Caulker, N'sakala, Siopis, Salih Uçan (Ceyhun dk. 46), Efecan (Mustafa Pektemek dk. 71), Djalma Campos, Bakasetas (Musa Çağıran dk. 79), Cisse


Yedekler: Eray Birniçan, Kaan Kanak, Tzavellas, Baiano, Emircan Altıntaş, Bammou, Junior Fernandes


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller: Cisse (dk. 28 pen.) (Aytemiz Alanyaspor), Max Kruse (dk. 53 pen.) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Wellinton, Salih, Marafona, Siopis (Aytemiz Alanyaspor), Altay, Serdar (Fenerbahçe)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.