Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 20.
Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada ceza sahası içinde Siopis'in Rodrigues'e yaptığı müdahaleyi hakem Ümit Öztürk penaltı olarak değerlendirdi.
53. dakikada Max Kruse'un kullandığı penaltıda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. 1-1
59. dakikada Jailson'un Djalma Campos'a ceza sahası içi sol çaprazında yaptığı müdahaleye hakem Ümit Öztürk penaltı kararını verdi.
61. dakikada Cisse'nin kullandığı penaltıda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu kaleci Altay kontrol etti.
78. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Rodrigues'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Morafana'da kaldı.
Stat: Ülker
Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey
Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar (Ferdi dk. 83 ?), Ozan, Gustavo, Tolga (Deniz Türüç dk. 46), Rodrigues (Mevlüt dk. 90+3 ?), Max Kruse, Muriqi
Yedekler: Harun, Murat Sağlam, Rami, Falette, Tolgay, Zajc, Mehmet Ekici
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut, Wellinton, Caulker, N'sakala, Siopis, Salih Uçan (Ceyhun dk. 46), Efecan (Mustafa Pektemek dk. 71), Djalma Campos, Bakasetas (Musa Çağıran dk. 79), Cisse
Yedekler: Eray Birniçan, Kaan Kanak, Tzavellas, Baiano, Emircan Altıntaş, Bammou, Junior Fernandes
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Cisse (dk. 28 pen.) (Aytemiz Alanyaspor), Max Kruse (dk. 53 pen.) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Wellinton, Salih, Marafona, Siopis (Aytemiz Alanyaspor), Altay, Serdar (Fenerbahçe)