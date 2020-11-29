İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 10.

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada Pelkas'ın pasında ceza sahası içinde topu önünde bulan Pelkas'ın vuruşu savunmada Roiser'den döndü. Dönen topta Pelkas'ın şutu üstten auta gitti.


4. dakikada ceza sahası dışında Larin'in pasında topla buluşan Aboubakar'ın ceza alanına girerek sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1


20. dakikada Ghezzal'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Aboubakar'ın altıpasta müsait pozisyondaki kafa vuruşunda top filelere gitti. 0-2


34. dakikada Sosa'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında Tisserand'ın penaltı noktası üzerindeki vuruşunda arka direğe yönelen topu Cisse ayağıyla tamamlayarak farkı 1'e indiren golü attı. 1-2


39. dakikada Aboubakar'ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top sol kale direğinin yanından az farkla auta gitti.



Stat: Ülker


Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bahattin Duran, Süleyman Özay


Fenerbahçe: Altay Bayındır, Filip Novak, Marcel Tisserand, Mauricio Lemos, Gökhan Gönül, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Dimitrios Pelkas, Diego Perotti (Caner Erkin dk. 37), Ozan Tufan, Papiss Cisse


Yedekler: Oytun Özdoğan, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk Beyaz, Uğur Kaan Yıldız, Mame Thiam, Kemal Ademi


Teknik Direktör: Erol Bulut


Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Necip Uysal, Francisco Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Bernard Mensah, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Vincent Aboubakar


Yedekler: Emre Bilgin, Fabrice N'Sakala, Welinton, Serdar Saatçı, Kevin N'Koudou, Oğuzhan Özyakup, Atakan Üner, Kartal Yılmaz, Güven Yalçın


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Goller: Aboubakar (dk. 4 ve 20) (Beşiktaş), Cisse (dk. 34) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Tisserand, Pelkas (Fenerbahçe), Larin, Sergen Yalçın (Beşiktaş)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.