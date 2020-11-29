Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 10.
Süper Lig'in 10. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Pelkas'ın pasında ceza sahası içinde topu önünde bulan Pelkas'ın vuruşu savunmada Roiser'den döndü. Dönen topta Pelkas'ın şutu üstten auta gitti.
4. dakikada ceza sahası dışında Larin'in pasında topla buluşan Aboubakar'ın ceza alanına girerek sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
20. dakikada Ghezzal'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Aboubakar'ın altıpasta müsait pozisyondaki kafa vuruşunda top filelere gitti. 0-2
34. dakikada Sosa'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında Tisserand'ın penaltı noktası üzerindeki vuruşunda arka direğe yönelen topu Cisse ayağıyla tamamlayarak farkı 1'e indiren golü attı. 1-2
39. dakikada Aboubakar'ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top sol kale direğinin yanından az farkla auta gitti.
Stat: Ülker
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bahattin Duran, Süleyman Özay
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Filip Novak, Marcel Tisserand, Mauricio Lemos, Gökhan Gönül, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Dimitrios Pelkas, Diego Perotti (Caner Erkin dk. 37), Ozan Tufan, Papiss Cisse
Yedekler: Oytun Özdoğan, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk Beyaz, Uğur Kaan Yıldız, Mame Thiam, Kemal Ademi
Teknik Direktör: Erol Bulut
Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Necip Uysal, Francisco Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Bernard Mensah, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Vincent Aboubakar
Yedekler: Emre Bilgin, Fabrice N'Sakala, Welinton, Serdar Saatçı, Kevin N'Koudou, Oğuzhan Özyakup, Atakan Üner, Kartal Yılmaz, Güven Yalçın
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Aboubakar (dk. 4 ve 20) (Beşiktaş), Cisse (dk. 34) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Tisserand, Pelkas (Fenerbahçe), Larin, Sergen Yalçın (Beşiktaş)