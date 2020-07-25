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Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 34.

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


21. dakikada sol taraftan ceza sahasında giren Skoda'nın dışarıya çevirdiği topta Boldrin'in şutu üstten auta çıktı.


28. dakikada sol kanatta meşin yuvarlakla ilerleyen Melnjak'ın içeri gönderdiği topu Falette kafayla uzaklaştırdı. Dönen topu önünde bulan Skoda'nın vuruşunu kaleci Harun tek hamlede kurtardı.


32. dakikada Melnjak'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Skoda'nın kafa vuruşu direğe çarpıp Harun'da kaldı.


37. dakikada ceza sahası içine topla giren Emre, Abdullah'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi.


39. dakikada penaltı vuruşunu kullanmak için beyaz noktaya gelen Emre'nin vuruşu ağlara gitti. 1-0



Stat: Ülker


Hakemler: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Ekrem Kan


Fenerbahçe: Harun, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Emre, Rodrigues, Ferdi, Ömer Faruk, Allahyar


Yedekler: Altay, Erten, Zajc, Murat, Cenk, Muhammed, Gürkan, Emre, Emir


Teknik Sorumlu: Tahir Karapınar


Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Abdullah, Garmash, Oğuz Kağan, Boldrin, Tunay, Skoda


Yedekler: Tarık, Zafer, Atakan, Burak, Alberk, Sasse, Orhan, Boriachuk, Muhammet


Teknik Sorumlu: Mehmet Ali Karaca


Gol: Emre (dk. 39 pen.) (Fenerbahçe)


Sarı kart: Serdar (Fenerbahçe)

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