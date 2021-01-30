İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 21.

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı, sarı-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşu direkt kaleye yöneldi. Bu pozisyonda kaleci Gökhan Akkan topu son anda kornere yolladı.


26. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği ortada savunmanın arasından iyi yükselen Thiam kafayı vurdu ancak kaleci Gökhan bu pozisyonda topa sahip oldu.


34. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Samatta'nın şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak Pelkas'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun aşırtma denemesinde top üstten auta gitti.


35. dakikada Çaykur Rizespor tehlikeli geldi. Baiano'nun sağdan ceza sahasına gönderdiği ortada kale önünde Samudio topuğuyla vuruş yaptı, top yandan dışarı gitti.


38. dakikada Pelkas'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Samatta ceza sahası önüne kadar gelip sol ayağıyla plase bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.


45+1. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Valencia uzaktan çok sert bir vuruş yaptı. Önce direğe çarpan top ardından kaleci Gökhan'a da çarparak filelere gitti. 1-0



Stat: Ülker


Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, Mustafa Savranlar


Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Thiam, Valencia, Pelkas, Samatta


Yedekler: Harun, Lemos, Sosa, Tolga, Mert Hakan, Cisse, Osayi Samuel, Novak, İsmail Yüksek, Ademi


Teknik Direktör: Erol Bulut


Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, Donsah, Baiano, Djokovic, Michalak, Boldrin, Samudio


Yedekler: Tarık, Zafer, Chatziisaias, Yasin, Soderlund, Onur, Murat, Andrade, Doğan


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Gol: Gökhan Akkan (dk. 45+1 k.k.) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Marius Sumudica (Teknik Direktör), Melnjak (Çaykur Rizespor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.