Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Denizlispor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Pelkas'ın son çizgiye inerek içeriye çevirdiği top defansa çarparak yön değiştirdi ve direkten döndü. Pozisyonun devamında Attila Szalai'nin sağ taraftan ortasında defanstan seken topu ceza yayında önünde bulan Ozan Tufan'ın vuruşunda kaleci Cenk Gönen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

55. dakikada sol kanatta topu alan Angelo Sagal'ın ceza sahası içine girip sol çaprazdan yerden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya çıktı.

64. dakikada Caner Erkin'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Mbwana Samatta'nın kafa vuruşunda arka direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

71. dakikada Caner Erkin'in pasında sol kanatta topu alan Enner Valencia'nın sol taraftan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

84. dakikada Caner Erkin'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza yayında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Hakem Cüneyt Çakır VAR'dan pozisyonu dinledikten sonra golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan (Jose Sosa dk. 88 ?), Enner Valencia (Mame Thiam dk. 88 ?), Sinan Gümüş (Bright Osayi-Samuel dk. 63), Dimitrios Pelkas (İrfan Can Kahveci dk. 63), Mbwana Samatta (Mert Hakan Yandaş dk. 90+4 ?)

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Lemos, Ferdi Kadıoğlu, Tisserand, Filip Novak

Teknik Sorumlu: Emre Belözoğlu

Denizlispor: Cenk Gönen, Leismann, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç (Hasan Ayaroğlu dk. 87 ?), Murawski, Diskerud (Muris Mesanovic dk. 74 ?), Bakalorz, Hadi Sacko (Dossevi dk. 63), Angelo Sagal, Hugo Rodallega

Yedekler: Abdulkadir Sünger, Muhammet Özkal, Kubilay Aktaş, Veton Tusha, Görkem Can, Ali Yavuz Kol

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Gol: Mbwana Samatta (dk. 64) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Serdar Aziz (Fenerbahçe)