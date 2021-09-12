Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında DG Sivasspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın sol kanattan ceza sahasına ortasında Berisha'nın penaltı noktası yakınlarından yaptığı kafa vuruşu üstten auta gitti.

12. dakikada Mesut Özil'in pasında sol kanatta topla buluşan Diego Rossi'nin şık hareketlerle ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı plase vuruş direğin hemen yanından dışarı çıktı.

17. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ceza alanına yaptığı ortada Max Gradel'in altıpasın önünde müsait pozisyondaki kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

23. dakikada Luiz Gustavo'dan aldığı pasla sol taraftan ceza sahasına giren Rossi'nin son çizgiye inmeden kale önüne çevirdiği topu savunma uzaklaştıramadı. Oluşan karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Bright Osayi-Samuel'in altıpas içinden yaptığı vuruş ağlara gitti. 1-0

42. dakikada Luiz Gustavo'nun geri pasında kaleci Altay Bayındır ceza alanından topu uzaklaştırmak isterken araya Pedro Henrique girdi. Henrique, meşin yuvarlağı kayarak kontrol etmek isteyen Altay'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Halis Özkahya ilk aşamada oyunu devam ettirse de daha sonra VAR uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi.

45. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Pedro Henrique, topu filelere gönderdi. 1-1

Stat: Ülker

Hakemler: Halis Özkahya, Hakan Yemişken, İlker Takpak

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Marcel Tisserand (Atilla Szalai dk. 22), Min-Jae Kim, Serdar Aziz, Bright Osayi-Samuel, Luiz Gustavo, Miha Zajc, Muhammed Gümüşkaya, Mesut Özil, Diego Rossi, Mergim Berisha

Yedekler: Berke Özer, Çağtay Kurukalıp, Burak Kapacak, Max Mayer, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Miguel Crespo, Enner Valencia

Teknik Direktör: Vitor Pereira

DG Sivasspor: Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz, Dimitris Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Isaac Cofie, Hakan Arslan, Pedro Henrique, Faycal Fajr, Max Gradel, Mustapha Yatabare

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Samba Camara, Koray Altınay, Ziya Erdal, Jorge Felix, Erdoğan Yeşilyurt, Kerem Atakan Kesgin, Azubuike Okechukwu, Mehmet Albayrak, Sefa Yılmaz

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Bright Osayi-Samuel (dk. 23) (Fenerbahçe), Pedro Henrique (dk. 45 pen.) (DG Sivasspor)

Sarı kartlar: Isaac Cofie (DG Sivasspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)