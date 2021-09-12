Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Fenerbahçe, Süper Lig’in 4.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında DG Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
69. dakikada Sivasspor yarı sahasında topla buluşan Osayi'nin rakiplerini geçerek ceza yayı gerisinden çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Muammer'de kaldı.
86. dakikada Szalai'nin ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği sert şutu kaleci Muammer tokatlayarak oyun alanına çeldi.
Stat: Ülker
Hakemler: Halis Özkahya, Hakan Yemişken, İlker Takpak
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Marcel Tisserand (Atilla Szalai dk. 22), Min-Jae Kim, Serdar Aziz, Bright Osayi-Samuel, Luiz Gustavo, Miha Zajc, Muhammed Gümüşkaya, Mesut Özil (İrfan Can Kahveci dk. 59 ?, Max Mayer dk. 72), Diego Rossi, Mergim Berisha (Enner Valencia dk. 59)
Yedekler: Berke Özer, Çağtay Kurukalıp, Burak Kapacak, Arda Güler, Miguel Crespo
Teknik Direktör: Vitor Pereira
DG Sivasspor: Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz, Dimitris Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Isaac Cofie (Azubuike Okechukwu dk. 84 ?), Hakan Arslan, Pedro Henrique (Sefa Yılmaz dk. 90 ?), Faycal Fajr, Max Gradel (Erdoğan Yeşilyurt dk. 78), Mustapha Yatabare
Yedekler: Ali Şaşal Vural, Samba Camara, Koray Altınay, Ziya Erdal, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Mehmet Albayrak
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Bright Osayi-Samuel (dk. 23) (Fenerbahçe), Pedro Henrique (dk. 45 pen.) (DG Sivasspor)
Sarı kartlar: Isaac Cofie, Pedro Henrique, Uğur Çiftçi (DG Sivasspor), Altay Bayındır, Miha Zajc (Fenerbahçe)