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Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - D.G. Sivasspor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 32.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe evinde D.G. Sivasspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada Ferdi'nin pasında sol kanatta topla buluşan Hasan Ali'nin ceza sahası içine açtığı ortada Vedat'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


7. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Emre Kılınç, Ozan Tufan'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.


9. dakikada Kone'nin kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1


14. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mert Hakan'ın ceza sahası içine açtığı ortada Kone'nin şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.


16. dakikada sol taraftan Hasan Ali'nin açtığı ortada ceza sahası içinde Vedat'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.


27. dakikada Falette'nin savunmadan attığı uzun topta ceza sahası içinde Samassa'dan önce topu alan Deniz meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-1


44. dakikada Yatabare'nin kafayla indirdiği topla buluşan Emre'nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2



Stat: Ülker


Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz


Fenerbahçe: Altay, Dirar, Ozan, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Deniz, Ferdi, Ömer Faruk, Vedat


Yedekler: Harun, Emre, Tolga, Allahyar, Zajc, Rodrigues, Jailson, Murat, Gürkan, Emir


Teknik Sorumlu: Tahir Karapınar


Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Claudemir (Fatih dk. 36 ?), Cofie, Mert Hakan, Yatabare, Emre, Kone


Yedekler: Ali, Papp, Andrare, Erdoğan, Camara, Yasin, Derlek, Skuletic, Hakan


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Kone (pen) (dk. 9), Emre (dk. 44) (Sivasspor), Deniz Türüç (dk. 27) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Ozan Tufan (Fenerbahçe), Emre Kılınç (Sivasspor)

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