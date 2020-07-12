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Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - D.G. Sivasspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 32.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe evinde D.G. Sivasspor'u ağırladı. Müsabaka Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada Yatabare'nin kafayla ceza sahası içine indirdiği topla buluşan Emre'nin şutunda meşin yuvarlağı Altay oyun alanı içine çeldi. Dönen topu alan Mert Hakan'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmanın müdahalesiyle kornere çıktı.


70. dakikada sol kanatta topla buluşan Emre'nin ceza sahası içine açtığı ortada Kone'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


90. dakikada Dirar'ın sağ taraftan açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Vedat'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


90+2. dakikada sağ tarafta topla buluşan Ferdi'nin ceza sahasında arka direğe açtığı ortada Allahyar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.


90+4. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ozan'ın şutunu kaleci Samassa oyun alanı içine çeldi.



Stat: Ülker


Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz


Fenerbahçe: Altay, Dirar, Ozan, Falette (Tolga dk. 84 ?), Hasan Ali, Tolgay (Rodrigues dk. 62), Gustavo, Deniz (Allahyar dk. 88 ?), Ferdi, Ömer Faruk (Emre dk. 62), Vedat


Yedekler: Harun, Zajc, Jailson, Murat, Gürkan, Emir


Teknik Sorumlu: Tahir Karapınar


Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Claudemir (Fatih dk. 36), Cofie, Mert Hakan (Erdoğan dk. 81 ?), Yatabare (Hakan dk. 73), Emre, Kone


Yedekler: Ali, Papp, Andrare, Camara, Yasin, Derlek, Skuletic


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Kone (pen) (dk. 9), Emre (dk. 44) (Sivasspor), Deniz Türüç (dk. 27) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Ozan Tufan, Hasan Ali, Ferdi (Fenerbahçe), Emre Kılınç, Fatih, Samassa (Sivasspor)

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