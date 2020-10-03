Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - F.Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 4.
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada savunmadan seken topla ceza sahası dışında topla buluşan Samatta'nın sert şutunda meşin yuvarlak direğin dışından auta çıktı.
5. dakikada Sosa'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Lemos'un kafa vuruşu üst direkten döndü.
19. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan açtığı ortaya ön direkte yükselen Samatta'nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
25. dakikada Caner Erkin'in sağ köşeden kullandığı kornerde Samatta'nın vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0
30. dakikada Thiam'ın ara pasında ceza alanı içine hareketlenen Valencia'nın şutunu kaleci Viviano iki hamlede kontrol etti.
35. dakikada Lemos'un hatalı pasında topu alan Ndao, pasını Salibur'a çıkardı. Bu futbolcunu sağ çaprazdan vuruşunda top üstten auta çıktı.
Stat: Ülker
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kerem Ersoy, Süleyman Özay
Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Lemos, Tisserand, Caner, Sosa, Ozan, Gustavo, Valencia, Thiam, Samatta
Yedekler: Harun, Tolga, Mert Hakan, Cisse, Ferdi, Sadık, Ömer Faruk, Nazım Sangare, Novak
Teknik Direktör: Erol Bulut
Fatih Karagümrük: Viviano, Eric, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Sabo, Salibur, Darri, Sobiech
Yedekler: Aykut, Alparslan Erdem, Koray, Mevlüt, Murat Sarıgül, Fatih Kuruçuk, Aksel Aktaş, Ramazan, Jimmy Durmaz, Aatif Chahechouhe
Teknik Direktör: Şenol Can
Gol: Samatta (dk. 25) (Fenerbahçe)