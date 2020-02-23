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Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 23.

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada Belhanda'nın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Onyekuru kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta top yandan az farkla auta çıktı.


7. dakikada sağ kanattan bindiren Mariano, arka direkte müsait pozisyondaki Falcao'ya ortaladı. Kolombiyalı futbolcunun kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.


18. dakikada Kruse ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Vedat, Mariano'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.


21. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Max Kruse, meşin yuvarlağı Muslera'nın ters köşesine göndererek takımını öne geçirdi. 1-0


29. dakikada Ömer Bayram'ın ceza sahasına gönderdiği serbest vuruşta Vedat Muriqi'nin ters vuruşunda top üstten kornere çıktı.


34. dakikada Ömer Bayram'ın soldan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top Onyekuru'da kaldı. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda Ozan Tufan topu çizgiden çıkardı.


40. dakikada Ömer Bayram'ın soldan kullandığı korner atışında savunmanın arasından yükselen Donk kafayı vurdu ve topu filelere göndererek eşitliği sağladı. 1-1



Stat: Ülker


Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy


Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Hasan Ali, Tolgay, Ozan, Dirar, Kruse, Tolga, Vedat


Yedekler: Harun, Erten, Falette, Mehmet Ekici, Mevlüt Erdinç, Ferdi, Allahyar, Zajc, Deniz Türüç, Murat Sağlam


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Ömer, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Falcao


Yedekler: Okan, Şener, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Linnes, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Andone, Taylan Antalyalı


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: Kruse (dk. 21 pen.) (Fenerbahçe), Donk (dk. 40) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Serdar Aziz, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Belhanda, Falcao (Galatasaray)

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