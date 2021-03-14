Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 30.
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Luiz Gustavo'nun ara pasında sağ tarafta topu alan Osayi-Samuel'in ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Nordfeldt, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
35. dakikada sağ kanattan Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Filip Novak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
39. dakikada sol taraftan Halil İbrahim Pehlivan'ın ortasında ön direkte Serdar Aziz'in ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
43. dakikada orta sahada Candeias'ın ara pasında defansın arkasına iyi sarkan Sandro Lima'nın ceza sahası içine girmeye çalışırken topu ayağından aşmasıyla meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'da kaldı.
Stat: Ülker
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kerem Ersoy, Mustafa Savranlar
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül (Nazım Sangare dk. 44 ?), Serdar Aziz, Attila Szalai, Filip Novak, Luiz Gustavo, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Osayi-Samuel, Dimitrios Pelkas, Mame Thiam
Yedekler: Harun Tekin, Lemos, Marcel Tisserand, Caner Erkin, Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Papiss Cisse, Samatta
Teknik Direktör: Erol Bulut
Gençlerbirliği: Kristoffer Nordfeldt, Mattias Johansson, Arda Kızıldağ, Mustafa Akbaş, Halil İbrahim Pehlivan, Robert Piris, Soner Dikmen, Daniel Candeias, Murat Yıldırım, Floyd Ayite, Sandro Lima
Yedekler: Yasin Davuş, Übeyd Adıyaman, Dominik Furman, Sefa Yılmaz, Spiridonovic, Metehan Mert, İlker Karakaş, Rahmetullah Berişbek, Ömürcan Artan, Lucas Mugni
Teknik Direktör: Özcan Bizati
Goller: Filip Novak (dk. 35) (Fenerbahçe), Serdar Aziz (dk. 39 k.k.) (Gençlerbirliği)
Sarı kart: Daniel Candeias (Gençlerbirliği)