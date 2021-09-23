İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 6.

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında GZT Giresunspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada sağ taraftan Rossi'nin içeri çevirdiği topa arka direkte Ferdi'nin yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


29. dakikada sağ taraftan Zeki Yavru'nun ortasında kale önünde Balde'nin bekletmeden vuruşunda top yandan auta gitti.


33. dakikada Mesut'un pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Rossi'nin yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Onur'da kaldı.


39. dakikada ceza sahası içerisinde Mert Hakan'ın topa elle müdahale etmesiyle hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.


40. dakikada Balde'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.



Stat: Ülker


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun


Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Osayi, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Mesut, Rossi, Valencia


Yedekler: Berke, Ertuğrul, Novak, Meyer, Pelkas, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Crespo, Berisha, Burak Kapacak


Teknik Direktör: Vitor Pereira


GZT Giresunspor: Onurcan Piri, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Behich, Traore, Pelupessy, Flavio, Sergio, Diabate, Balde


Yedekler: Okan Kocuk, Arda Kılıç, Doukara, Umut Nayir, Douglas, Emre Taşdemir, Erol CanAkdağ, Hayrullah Bilazer, Çekdar Orhan, Suleymanov


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Gol: Ferdi (dk. 2) (Fenerbahçe)


Sarı kart: Mert Hakan (Fenerbahçe)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.