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Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 21.

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor. Sarı-lacivertli ekip ilk yarıyı Thiam'ın golüyle 1-0 önde kapattı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada sağ kanatta topla buluşup son çizgiye inen Zoran Kvrzic, ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada yükselen Pedro Henrique kafayı vurdu ancak top az farkla auta çıktı.


7. dakikada sağ kanatta topla buluşan Nazım yerden bir pasla Samatta'yı gördü. ceza sahasına giren bu futbolcunun sert şutunda kaleci Doğan gole izin vermedi.


12. dakikada Caner Erkin'in soldan savunmanın arkasına gönderdiği ortada topu kontrol eden Pelkas çok sert vurdu, kaleci Doğan meşin yuvarlağı kornere tokatladı.


20. dakikada Samatta orta sahadan gelen pası bekletmeden topuğuyla Pelkas'a aktardı. Bu futbolcunun ara pasında savunmanın arkasına sarkan Thiam ceza sahası içinde yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0


37. dakikada Thiam'ın şutunda savunmaya çarpan top Pelkas'ta kaldı. Bu futbolcu göğsüyle düzeltip müsait pozisyonda vurdu ancak topu üstten dışarı gönderdi.



Stat: Ülker


Hakemler: Alper Ulusoy, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu


Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Gustavo, Ozan , Valencia, Samatta, Pelkas, Thiam


Yedekler: Harun, Lemos, Sosa, Tolga, Mert Hakan, Cisse, Sadık, Novak, İsmail Yüksek, Ademi


Teknik Direktör: Erol Bulut


Hes Kablo Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Behich, Attamah, Campanharo, Lennon, Henrique, Avramovski, Kanga


Yedekler: İsmail Çipe, Oğuzhan Çapar, Emre Demir, Uğur Demirok, Nurettin Korkmaz, Ramazan Civelek, İlhan Parlak, Yasir Subaşı, Ackah, Maglica


Teknik Direktör: Dan Petrescu


Gol: Thiam (dk. 20) (Fenerbahçe)


Sarı kart: Valencia (Fenerbahçe)

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