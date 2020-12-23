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Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 14.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada Başakşehir'de Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta Epureanu'nun arka direğe aşırttığı topta Skrtel'in vuruşu direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Mahmut Tekdemir, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0


15. dakikada Rafael'in sağ kanattan açtığı ortayı kaleci Altay, Crivelli'ye gelmeden çeldi. Dönen topa yay üzerinden İrfan Can Kahveci vurdu, ancak top üstten auta çıktı.


26. dakikada Başakşehir'de Deniz'in kullandığı korner atışını kaleci Altay ceza sahası dışına çeldi. Topun sahibi olan İrfan Can Kahveci, ceza sahası dışından yaptığı ilk şut girişimi Thiam'dan döndü. Dönen topu tekrar alan İrfan'ın bu sefer yay üzerinden çektiği ikinci şutu da az farkla auta çıktı.


28. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Caner'in ortasına alt altı pas içinde Thiam vurdu. Müsait pozisyonda top üstten auta çıktı.


40. dakikada kontratağa kalkan Başakşehir'de İrfan Can'ın ortasına, penaltı noktası üzerinde vuran Hasan Ali'nin şutu savunmaya çarparak kornere çıktı.


45. dakikada Mahmut Tekdemir'in ceza sahası çizgisi üzerinde yaptığı sert vuruş, diğerin üstünden az farkla auta çıktı.


45+1. dakikada Caner'in ortasına Thiam vurdu. Arka direğe yönelen topu Gustavo tamamlamak istedi ancak Başakşehir savunmasına çarpan top taca çıktı.


45+2. dakikada Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunu kaleci Volkan Babacan oyun alanına tokatladı. Arka direkte topla buluşan Nazım, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1



Stat: Ülker


Hakemler: Bahattin Şimşek, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey


Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar Aziz, Novak, Mert Hakan, Gustavo, Sinan Gümüş, Caner Erkin, Thiam, Kemal Ademi


Yedekler: Harun, Gökhan, Sadık, Ömer Faruk, Serhat Ahmetoğlu, Fatih Yiğit, Sosa, Ferdi, Cisse, Eyüp Akacan


Teknik Direktör: Erol Bulut


Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Chadli, Aleksic, Crivelli


Yedekler: Ahmet Said, Cemali Sertel, Ponck, Berkay Özcan, Giuliano, Azubuike, Visca, Mehmet Topal, Kerim Frei, Gulbrandsen


Teknik Direktör: Okan Buruk


Goller: Nazım Sangare (dk. 45+2) (Fenerbahçe), Mahmut Tekdemir (dk. 6) (M.Başakşehir)


Sarı Kart: Gustavo (Fenerbahçe)

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