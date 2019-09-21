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Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - MKE Ankaragücü: 1 (İlk yarı)

Fenerbahçe Süper Lig’in 5.

Fenerbahçe Süper Lig'in 5. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada Kruse'nin pasında ceza alanı içinde topla buluşan Deniz'in etkisiz şutu az farkla yandan auta çıktı.


7. dakikada Zanka'nın hava topu mücadelesinde hatasını iyi değerlendiren Orgill, topu kazandı ve ceza sahası dışından denediği şut girişimi Altay'da son buldu.


17. dakikada savunmadan çıkmaya çalışan Fenerbahçe'de Rami'nin pasında top Ankaragüçlü oyuncuya çarparak Orgill'in önünde düştü. Zanka'dan sıyrılan Orgill topu Altay'ın sağından filelerle buluşturdu. 0-1


20. dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı kornerde kaleci Korcan boşa çıktı. Arka direkte topla buluşan Zanka, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1


27. dakikada Vedat Muriqi ile duvar pası yapan Kruse'nin ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.



Stat: Ülker


Hakemler: Abdulkadir Bitigen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ali Saygın Ögel


Fenerbahçe: Altay, Ozan, Rami, Zanka, Dirar, Gustavo, Tolga, Deniz, Rorrigues (Emre Belözoglu dk. 41 ?), Max Kruse, Vedat Muriqi


Yedekler: Harun, Tolgay, Mevlüt, Serdar, Ferdi, Sadık, Zajc, Jailson, Alper


Teknik Direktör: Ersun Yanal


MKE Ankaragücü: Korcan, Cebrail, Kulusic, Pazdan, Pinto, Faty, Moke, Sedat Ağçay, İlhan Parlak, Hector Canteros, Orgill


Yedekler: Furkan, Yalçın, Mehmet Sak, Alihan, Mahmut, Aydın, Hasan Kaya, Oğuzhan, Sadaev


Teknik Direktör: Metin Diyadin


Goller: Zanka (dk. 20) (Fenerbahçe), Orgill (dk. 17) (Ankaragücü)


Sarı kartlar: Orgill, Cebrail, Canteros (Ankaragücü)

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