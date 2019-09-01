Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle noktalandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada ceza yayı üzerindeki Kruse'un ara pasında ceza sahası içerisi sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Muriqi'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'dan döndü.

8. dakikada sağ taraftan Deniz'in pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Tolga'nın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'dan geri döndü.

13. dakikada Ozan'ın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Deniz'in düzeltip yaptığı sert vuruşta kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

17. dakikada sağ taraftan ceza sahası içerisine giren Kruse'un kale önündeki Rodrigues'e pasını verdi. Rodrigues'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

28. dakikada sağ kanattan Avdijaj'ın içeri çevirdiği topa kale önünde Ekuban'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

31. dakikada Ekuban'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında kaleci Altay ile karşı karşıya kalan Advijaj'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'a çarparak kornere gitti.

34. dakikada Zanka'nın arkaya sektirdiği topla buluşan Nwakaeme'nin ceza sahası içerisine sol taraftan girerek dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

43. dakikada sol tarafta Kruse'u, Muriqi ile verkaç yaptı. Ceza sahası içi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Kruse'un dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

45+1. dakikada Tolga'nın ara pasında ceza sahası içinde Rodrigues, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Uğurcan'ı geçen Rodrigues'in boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

Stat: Ülker

Hakemler: Fırat Aydınus, Alkes Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Fenerbahçe: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Emre, Deniz, Rodrigues, Max Kruse, Muriqi

Yedekler: Harun, Sadık, Serdar, Murat, Zajc, Ferdi, Alper, Tolgay, Mehmet Ekici, Mevlüt

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Avdijaj, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

Yedekler: Erce, Abdurrahim, Fernandes, Campi, Doğan, Ahmet Canbaz, Yusuf Sarı, Mikel, Koray Kılınç, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Rodrigues (dk. 17) (Fenerbahçe), Ekuban (dk. 28) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Sosa (Trabzonspor), Dirar (Fenerbahçe)